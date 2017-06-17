В Австралии рыбаки поймали беременную трехметровую акулу

В Австралии местные рыбаки совершенно случайно поймали в реке Мэннинг трёхметровую беременную акулу. Об этом информируют западные таблоиды.

Согласно предоставленной информации, занимающиеся отловом рыбы для представителей Департамента профилирующих отраслей штата рыбаки решили отпустить агрессивную акулу обратно на волю. Отмечается, что один мужчина едва не лишился руки, когда пытался спасти хищную рыбу.

Австралийские рыбаки признались журналистам, что этот улов стал для них самым крупным, а на поимку беременной акулы пришлось потратить более 45 минут, однако затем вытащили крючок изо рта животного и выпустил его в океан.