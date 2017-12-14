Экс-владелец фабрики «Меньшевик» намеревался добровольно сдаться полиции

В Москве экс-владелец фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу в здании предприятия. Друзья и знакомые призывают его добровольно сдаться полиции.

Насколько стало известно сегодня, бывший владелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов никак не мог смириться с тем, что у него отобрали бизнес. В итоге, с целью мести он пришел на предприятие 27 декабря и открыл стрельбу по нынешним владельцам «Меньшевика», однако попал по охраннику, который вследствие скончался.

На протяжении суток друзья и знакомые Аверьянова призывали того добровольно сдаться в полицию, однако сегодня его уже задержали. Правоохранители провели опрос и готовятся предъявить экс-владельцу «Меньшевика» обвинения.