Собянин признал реновацию главным словом года в России

В рамках подведения итогов 2017 года, мэр Москвы Сергей Собянин признал реновацию главным словом в России на данный момент. Уходящий год стал для столиц действительно решающим.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программа реновации в 2017 году стала одним из самых значимых событий по причине ее масштабности. Так, эта программа предусматривает расселение 5175-ти многоэтажных домов и затрагивает более 1-го миллиона человек.

Помимо реновации, как утверждает Собянин, Москве в этом году определенно есть чем гордиться. В 2017-м были открыты несколько новых станций метрополитена, парк «Зарядье» принял первых посетителей, а стадион «Лужники», наконец, обрел нормальный вид.

Собянин не преминул отметить, что Москва продолжает экономически развиваться, и наверняка 2018 год станет еще успешнее.