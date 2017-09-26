В Китае горничные пятизвездочного отеля мыли посуду ершиками для унитазов

После расследования одним из местных журналистов выяснилось, что в некоторых пятизвездочных отелях в Китае горничные моют посуду ершиками для унитазов. Действия персонала стало шоком даже для администрации гостиниц.

Шокирующие подробности уборки номеров раскрылись в некоторых пятизвездочных отелях Китая посредством проведенного местным журналистом расследования. Репортер выступил в качестве инсайдера и с помощью скрытой камеры фиксировал все действий горничных в отелях класса «люкс», таки как Kempinski, Shangri-La и Sheraton.

Оказалось, что персонал вышеназванных гостиниц моют посуду туалетными ершиками, используют одну тряпку для унитаза, ванны и кухонных принадлежностей, а также не брезгуют сворачивать полотенца просто на полу.

Когда подобная информация дошла до администрации отелей, они пообещали предпринять все необходимое для устранения погрешностей в работе горничных.