Мэр Нью-Йорка призвал жителей не выходить на улицы из-за восьмиградусного мороза

Как сообщают синоптики, Нью-Йорку предстоит пережить «морозы». Данные прогнозы послужили тому что, мэр города Билл де Блазио опубликовал на своем аккаунте в Twitter, рекомендацию оставаться дома.

Городские власти мегаполиса настоятельно советуют горожанам не покидать свои жилища без особой необходимости, на период установившихся морозов. Также им не стоит забывать о своих соседях, следует интересоваться их здоровьем, особенно пожилых людей.

Температура в городе в конце текущего месяца минус 8 градусов, сообщает метеорологическая служба США. До конца недели существует вероятность повышения ее на пару градусов, заявило RT.

Отметим, что обычная температура для города находится на уровне от –2 до +5 градусов, сообщает «Национальная служба новостей». Заявление мэра, уже высмеяно в социальных сетях, приведя пример суровые зимы в РФ. « И они еще хотят с нами военного конфликта», - с особой иронией заявили пользователи. «Что же их ждет, когда они столкнутся с морозами ниже 25 градусов», - заявили другие.