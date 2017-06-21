Повар-веган из США поздравил всех с Рождеством и расстрелял семью

Повар-веган из США поздравил всех с Рождеством и расстрелял свою семью. Об инциденте рассказали американские СМИ.

Стали известны чудовищные подробности из жизни знаменитого повара из США, который выкладывал в Сеть рецепты по правильной вегетарианской еде.

Сообщается, что массовое убийство было совершено в штате Аризона. Мужчина в канун Рождества записал видеопоздравление, где он поет веселую новогоднюю песню со своим 11-летним сыном, а затем выложил ролик на популярный видеохостинг.

Через некоторое время его видели в доме своей бывшей жены. Соседи повара увидели, как он произвел выстрел в женщину на пороге дома. Они окрикнули его, спросив, все ли нормально. Предполагаемый убийца направил на них ружье, а затем вернулся в дом, где прозвучало еще два выстрела.

Когда подъехала к дому полиция, он забаррикадировался и еще два часа не пускал правоохранителей в жилище. Затем, когда дом взяли штурмом, стало понятно, что помимо экс-супруги он убил и своих детей. Мотивы своего поступка он так и не смог объяснить полицейским.