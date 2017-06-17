В Австралии поймали неизвестную трехногую рыбу

В Австралии смогли поймать неизвестную ученым рыбу. У существа видно три ноги.

Жительница австралийского континента выловила из морской пучины неизвестное ей существо, которое привлекло не только ее внимание, но и ученое сообщество по всему миру.

Девушка поспешила сфотографировать свой таинственный улов. Отмечается, что рыба имела примерные размеры тела в 30 сантиметров диаметром, темный цвет и по внешнему виду напоминала монстра с тремя ногами.

Жительница Австралии попыталась при помощи пользователей Сети выяснить, что это за существо. Многие сделали предположение, что это рыба-жаба. Но более опытные рыбаки назвали в числе приоритетного варианта названия рыбы другой.

По их мнению, морской монстр напоминает бородавчатую рыбу-клоуна, которая водится у берегов Таити. Он входит в отряд морских чертей, впрочем и выглядит соответствующим образом.

Окончательное слово в споре и предположениях должны сказать ученые-ихтиологи, но они пока хранят молчание.