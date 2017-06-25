Житель Австралии заметил НЛО в небе

Местный житель одного из городов Австралии обратил внимание на необычный объект в небе, который летел с высокой скоростью. Таким образом не предоставляя возможности рассмотреть себя более подробно.

Очевидцу удалось заснять на свой телефон объект, но так как передвижения по небосводу было столь быстро, то отчетливо НЛО разглядеть не получается. Ученые уже прокомментировали данный ролик и высказали предположение о том, что силовой агрегат находится позади летательного аппарата. Об этом свидетельствуют оставшиеся следы.

Отметим мнение известного уфолога,Скота Уоринга, сообщившего, что аналогичный предмет уже давал о себе знать в ЮАР. NASA категорически не признает данные доказательства о проявлении НЛО.