Уроженка Читы заняла призовое место на конкурсе красоты в Китае

Представительницы прекрасного пола трех стран-участниц конкурса красоты порадовали жюри своей красотой и непревзойденной обворожительностью. В конкурсе принимали участие девушки родом из России, Китая и Монголии, жительница Читы заняла призовое место в конкурсе.

23-летняя молодая девушка из Читы завоевала третье место на конкурсе красоты, который прошел в Маньчжурии. Ни для кого не секрет, что главный приз увезла на родину, представительница КНР.

Как рассказали СМИ региональные источники, в конкурсе «Посланницы красоты» участвовали 30 молодых девушек из РФ, и по 15 представительниц Китая и Монголии. Роль организаторов взяли на себя представители Китая.