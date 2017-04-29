В Колорадо олениха украла шоколадку в магазине и привела оленят за добавкой

Олениха украла шоколадку из магазина на автозаправке, а позже пришла за добавкой со своими оленятами. Инцидент произошел в американском штате Колорадо, и о нем рассказали местные СМИ.

По данным телеканала CBS Denver, перед магазином на автозаправке довольно часто гуляют олени, продавщица рассказала, что не раз видела их во дворе, однако дальше никто не заходил. Тем не менее, в этот раз одна олениха все же набралась смелости, чтобы войти внутрь. Зверь, совсем не обращая внимания на продавца, осмотрел полки с чипсами, солнечными очками и мороженым.

Как рассказала продавщица, ей пришлось дать оленихе шоколадку, чтобы она покинула магазин, но та вскоре вернулась за добавкой и привела с собой своих детенышей.