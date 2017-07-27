В Доминикане насмерть отравились поддельным ромом 12 человек

В Доминиканской республике насмерть отравились поддельным ромом 12 человек. Об этом рассказывают местные СМИ.

Серьезные случаи отравлений поддельными алкогольными напитками были зафиксированы в регионе Карибского моря. Сообщается, что жители Доминиканской республики стали жертвами некачественного рома, который был завезен из соседнего государства Гаити.

По информации, распространенной местными источниками, в результате употребления таких продуктов лишились жизней в настоящий момент 12 человек. Еще более тридцати оказались в тяжелом состоянии и проходят курс реабилитации и восстановления в больницах страны.

Власти Доминиканы уже объявили всеобщую эпидемиологическую опасность, в связи с указанными случаями. Это первый подобный массовый инцидент с алкоголем в Доминикане за последние годы.

Напомним, что уровень жизни в двух соседних странах – Гаити и Доминиканской республике сильно разнится. Товары низкого качества – одна из бед, с которой пытаются бороться власти региона.