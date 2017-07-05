В Австралии на Рождество стали дарить живых крокодилов

В Австралии появилась странная мода на рождественские подарки. Многие стали приобретать живых крокодилов для того, чтобы презентовать их в подарок близким людям или друзьям.

Хозяйка крокодильей фермы Crocodylus Park на Северной территории Австралии рассказала о том, что перед Рождеством наплыв покупателей увеличился в несколько раз. По ее словам, люди словно сошли с ума, они все хотят крокодильчика. Преимущественно, животных покупают в качестве рождественского подарка. Хозяйка крокодильей фермы рассказала о том, что уже успела распродать около 100 детенышей гребнистых и австралийских узкорылых крокодилов.

Стоит отметить, что для того, чтобы приобрести крокодила, требуется разрешение от властей Австралии. В городских квартирах разрешено держать крокодилов не более 60 сантиметров длиной, в сельской же местности такое ограничение отсутствует. В случае, если человек, живущий в квартире, приобрел крокодила и он уже стал довольно большим, его придется вернуть обратно на ферму.

О стоимости такого подарка на Рождество ничего не сообщается.