Внучка королевы Елизаветы II опозорилась из-за скейтерских кроссовок

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис подверглась критике в Сети из-за нарушения дресс-кода. На рождественскую службу в церкви 29-летняя принцесса вместо туфель надела черные кроссовки с белой подошвой.

Согласно правилам дресс-кода, на подобные мероприятия представители королевской семьи должны приходить в строго-установленной одежде. Так, женщины должны надевать туфли или другую формальную обувь с каблуком.

Однако, принцесса Беатрис на службу в церкви поместья Сандрингам пришла в скейтерских кроссовках. Вместо туфлей внучка королевы надела полуспортивную неофициальную обувь черного цвета с белой подошвой.

В Сети пользователи и журналисты в СМИ активно критикуют принцессу и отмечают, что представители королевской семьи не имеют права на такие ошибки. По мнению пользователей, внучка королевы не должна нарушать дресс-код и посещать такие мероприятия в кроссовках.