Трюк "Анальный джедай" от французского режиссера взорвал соцсети

Французский режиссер придумал новый цирковой трюк, который в интернете пользователи прозвали "Анальным джедаем". Так, он решил вставить акробатке в анальное отверстие фонарик и посадить на обруч, где она выполняла различные пируэты.

На видеохостинге YouTube появилось интересное видео, получившее название "Анальный джедай". Французский режиссер решил разнообразить цирковые номера и вставил акробатке в анальное отверстие фонарик. Таким образом акробатка должна была выполнять различные пируэты в воздухе на обруче, а фонарик постоянно менял свой цвет.

Шоу получилось действительно зрелищным, о чем говорят восторженные возгласы и аплодисменты зрителей. Многие также пожалели о том, что пропустили номер "Анального джедая". Пользователей социальных сетей данный ролик разбил на два лагеря, один из которых оно позабавило, другие же не забыли напомнить французскому режиссеру о морали.