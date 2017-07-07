В США 6-месячный плод выжил после смерти беременной девушки. Недоношенный малыш находится в критическом состоянии.

Американское издание New York Post рассказало о случае, который произошел накануне. Сообщается, что 19-летнюю девушку неизвестные злоумышленники застрелили, когда та спала в своем доме. Тяжелораненую девушку погрузили в карету «скорой помощи» и попытались доставить в больницу, однако по пути она скончалась от полученных ран.

Примечательно, что местная жительница находилась на шестом месяце беременности и врачам удалось спасти недоношенный плод. Как сообщил муж погибшей девушки, сейчас врачи пытаются реанимировать состояния малыша, однако его здоровье в критическом виде и неизвестно выживет ли он в итоге или нет.

Полиция Аризоны сейчас занимается расследованием этого дела. Пока подозреваемые не установлены. Также не понятно, стреляли преступники в девушку или просто хотели напугать его жителей и стреляли по стенам.