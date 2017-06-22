В ОАЭ полиция выписала штраф водителю в комментариях под записью в Instagram. Езда на машине при онлайн-трансляции обошлась жителю Дубая в 200 долларов.

Ультрасовременные полицейские эмирата Дубай, что в ОАЭ, выписали довольно крупный штраф водителю, который нарушил правила движения и безопасность при управлении автомобилем.

Сообщение о наложенных на него санкциях мужчина получил прямо в комментариях под видео онлайн-трансляции, которую он выложил в соцсеть Instagram.

В полиции сообщили, что молодой человек проявил большую невнимательность при вождении автомобиля и пользовался возможностями интернета тогда, как это делать категорически противопоказано.

Сумма штрафа составила 800 дирхам, что равно в пересчете примерно 200 долларам США. Также ему присудили сразу четыре штрафных балла.