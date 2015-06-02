В США назвали самые нелепые предметы, застрявшие в людях

В США представители комиссии по безопасности потребительских товаров обнародовали уникальный список предметов, застрявших в людях за год. Эксперты упорядочили инциденты по отверстиям, где оказались посторонние вещи.

Согласно опубликованному списку, в уши граждан США чаще всего попадали хлеб, стружка от сточенного карандаша и батарейки. Иногда к медикам обращались пациенты, у которых из ноздрей удавалось достать такие предметы, как воздушный шарик, соску для бутылочки, разнообразные магниты и металлические шарики.

Из горла врачи извлекали английскую булавку в открытом виде, пасхальное яйцо, термометр и ручку. Нетипичные вещи были обнаружены и в более деликатных местах. Например, из уретры хирурги извлекли пластиковую ложку и коаксиальный кабель, а из анального отверстия пришлось извлечь мяч для гольфа, жевательный табак и игрушечную ракету.