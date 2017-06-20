В резиденцию президента Аргентины пытался проникнуть вооруженный мужчина. Злоумышленника удалось задержать.

Аргентинские СМИ рассказали, что глава государства мог серьезно пострадать от рук неизвестного, если бы тот сумел проникнуть в его резиденцию. Все произошло в загородном доме, где живет и работает президент Аргентины Маурисио Макри.

К воротам дома подъехал на своем автомобиле 33-летний мужчина, который пояснил охранникам, что хотел бы вручить главе государства подарки и они должны его пропустить. Однако вскоре выяснилось, что в машине у незнакомца находится оружие и при обыске мужчина стал нападать на стражей правопорядка. Его пришлось в срочном порядке задержать и обезвредить. В настоящее время проводится комплекс расследований, который направлен на то, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента в пригороде Буэнос-Айреса.