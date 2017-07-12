В Благовещенске официально открыли снежный городок

В административном центре Амурской области, Благовещенске, официально открыли снежный городок. Первыми его посетителями стали представители городской администрации.

С 25 декабря на главной площади Благовещенска будет функционировать снежный городок с несколькими горками, катком и красивыми ледовыми скульптурами. Непосредственно на открытии снежного городка присутствовали представители администрации города, в том числе и губернатор Амурской области Александр Козлов.

Он поспешил уточнить, учтены ли все замечания касательно недочетов городка прошлого года. Так, первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов отметил, что в 2017 году снежный городок максимально безопасный и комфортный для посетителей.