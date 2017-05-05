64-летний канадец 47 лет хранил нераскрытый подарок от бросившей его девушки

64-летний канадец проявил невиданную выдержку. Он смог сохранить подарок на Рождество от бросившей его девушки на протяжении 47 лет.

Житель провинциального города Эдмонтон в Канаде однажды от своей девушки по имени Викки получил на Рождество подарок, однако сама Викки пожелала в этот же день с ним расстаться. Опечаленный этой новостью, парень поклялся никогда не открывать подарок от бросившей его девушки, и на протяжении последующих 47 лет каждый год под новогоднюю елку клал подарок.

Примечательно, что этот самый подарок стал причиной его развода с женой, поскольку той, по понятным причинам, надоела такая странная привычка супруга.

Как утверждает канадец, он все-таки раскроет его, однако на 50-ю годовщину расставания с Викки. Мужчина планирует устроить конкурс догадок, что же внутри свертка, и пожертвовать вырученные деньги на благотворительность.