Эксперты: К 2100 году в Европе возрастет число мигрантов

К 2100 году в Европе возрастет число мигрантов. О таких нерадостных тенденциях для местных жителей рассказали ряд экспертов.

Ежегодно в европейские страны устремляется все больший поток мигрантов, которые пытаются скрыться от негативных социально-экономических проблем своих стран, возникших после гражданских войн. К концу 21 века количество вынужденно приезжающих людей из пострадавших стран будет только расти.

Об этом свидетельствуют показатели по изменению климата. Особенно чувствительны эти изменения окажутся для стран со сложным климатом. Резкое потепление может привести к неурожаям, голоду, а также стихийным бедствиям в виде разрушительных ураганов или наводнений.

В попытке выжить в нечеловеческих условиях многие граждане севера Африки и Азии будут стремиться занять место мигранта в одной из европейских стран. Это, в свою очередь, негативно будет сказываться на взаимоотношениях с местным населением и Евросоюз вновь ощутит политическую напряженность, что может привести к хаосу.