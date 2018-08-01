"Показал себя джентельменом": Костя Цзю поддержал Александра Усика

Сегодня, 14:20 \\ Точка зрения / Политика

Российский боксер со своим украинским коллегой, что не нужно смешивать спорт с политикой. Такое заявление он сделал во время интервью.

 Костя Цзю полностью поддержал позицию украинца, который отказался от громких патриотических заявлений после победы над Муратом Гассиевым. Спортсмен отметил, что Александр Усик представляет не только свою родину, но и бокс, как вид спорта. А для боксера главное - качественно выступать на ринге ради удовольствия зрителей. По мнению Кости Цзю, здесь нет места политическим взглядам.

Россиянин отметил, что Александр Усик отстоял свою честь и показал себя настоящим джентльменом. Его поступки были этичными как на ринге, так и за его пределами. Поэтому Костя Цзю уважает Александра Усика и одобряет его поведение.

21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский" прошел бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Последний вышел победителем по решению судей. Благодаря этому стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (до 90 килограммов) по версиям WBC, WBO и IBF. После этого премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Александру Усику звание Героя Украины. Однако боксер отказался от каких-либо государственных наград и попросил, чтобы власти не мешали ему заниматься спортом. Он заявил, что примет почетное звание, когда в Украину вернутся мир и улыбки людей, а пенсионеры начнут получать высокие пенсии.

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Автор - Александр Лубяной
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