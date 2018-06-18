Встал между жизнью и смертью: гадалка рассказала о судьбе Иосифа Кобзона

Сегодня, 17:40 \\ Точка зрения / Шоу-бизнес

Певец после каждого приступа болезни будто бы начинает жизнь заново, утверждает гадалка Саона. По словам ясновидящей, Иосиф Кобзон является духовно богатым человеком, который «и в воде не тонет, и в огне не горит».

Состояние здоровья Иосифа Кобзона обеспокоены многие поклонники творчества певца. Некоторые уже ждут самого страшного, а некоторые продолжают верить в чудо. Ситуацию решила прояснить гадалка Саона, которая черпает информацию не из медицинской карты, а из потусторонних источников.

«Он встал между жизнью и смертью», - говорит Саона о Кобзоне. По словам гадалки, певец должен был умереть еще давно. Однако, ему удается победить болезнь снова и снова. Кобзон пытается побороть боль, близкие и родные ему в этом помогают. Саона считает, что певцу помогают справиться с недугом молитвы, которые поклонники и семья звезды непрестанно произносит.

Родные Кобзона находятся в страхе, считает Саона. Они уже готовы к тому, что певец умрет. На лечение Кобзона ушло много денег, врачи сделали все, что смогли. Стоит учитывать еще и возраст Иосифа Кобзона. Как долго проживет певец и сможет ли он еще раз обмануть злой рок – гадалка предположить не берется. Она рассказала о судьбе Кобзона в положительном русле, не решаясь давать громких прогнозов на будущее.

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Автор - Лина Капусто
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