Защиты нет: в NASA ожидают падения метеоритов наподобие Челябинского

Сегодня, 12:09 \\ Точка зрения / Наука

Места падения метеоритов ученые установить пока что не могут.

Как стало известно, в США всерьез обеспокоены космической безопасностью. По словам ученых, астероиды несут опасность Земле, а защиты от них нет. Для спасения человечества специалисты уже выделили 95 000 долларов на закупку необходимого оборудования и создания на орбите новых систем слежения.

Новая техника поможет ученым определять траекторию полета метеоритов, которые не превышают в своих размерах 140 метров. Система будет способна сообщать о 90% угроз, которые несутся на большой скорости к Земле.

Между тем, специалисты из NASA уже заявили, что до 2020 года внедрить такую систему не получится. Такие сроки установили в правительстве США, но ученые вложиться в них не смогут. Для примера специалисты рассказали о Челябинском метеорите, который имел в диаметре всего 20 метров, но от этого его опасность не уменьшилась. По словам ученых, в ближайшее время к Земле приблизятся еще несколько подобных метеоритов, они могут быть опасными. Из-за малых размеров место, куда рухнут метеориты, определить очень сложно. Что делать и как спасти Землю – никто пока не знает.

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Автор - Лина Капусто
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