Медики: мармелад и джем – лекарства для человека

Сегодня, 10:13 \\ Точка зрения / Здоровье

Качественные сладости, богатые пектином, помогают организму очищаться от токсичных веществ. В день врачи рекомендуют есть по 50 граммов мармелада.

Биологи из Стокгольмского университета провели исследование и выяснили, что мармелад, желе из фруктов и некоторые виды джема могут восприниматься организмом человека как лекарство. Так, в данных сладостях много пектина, который является растворимой клетчаткой.

Именно за счет пектина сладости становятся лекарством. Мармелад помогает организму избавляться от вредных токсинов. Помимо этого, сладости с желатином еще и помогают в улучшении кожи и волос. Дело в том, что в желатине содержатся вещества, положительно влияющие на укрепление хрящевой ткани. Мармелад и сладости с пектином, утверждают врачи крайне полезны для человека.

Однако, стоит помнить, что мармелад не является полноценным лекарственным средством и злоупотреблять сладостями не стоит. Медики рекомендуют употреблять джем и прочие продукты, в которых содержится пектин, тем, кто работает на вредном производстве или же имеет склонность к спиртным напиткам.

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Автор - Лина Капусто
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