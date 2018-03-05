Политик назвал украинцев причастными к развитию газовой отрасли России

Такое заявление экс-премьер Украины Юрий Ехануров сделал на одном из украинских телеканалов. Он также призвал отечественных энергетиков быть прагматичными.

Политик предложил разобраться, кто приложил больше всего усилий по развитию газовой отрасли России. По его информации, к этому процессу причастны украинцы. В частности, воспитанники Ивано-Франковского института нефти и газа. Бывший глава правительства отметил, что именно украинские кадры поднимали российскую газовую промышленность своим умом и трудом. Более того, продолжают работать в этой сфере за рубежом.

Юрий Ехануров призвал своих соотечественников использовать свои навыки для рационального использования подземных газохранилищ, расположенных в Закарпатье и на Западной Украине. По его мнению, энергетики за лето могут накормить до 30 миллиардов кубометров, чтобы позже перепродать.