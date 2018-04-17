Порошенко развяжет войну: эксперты рассказали о найденных блогерами боеготовых танках

Видео с военной базой под Харьковом, где блогеры нашли сотни новых и отреставрированных советских танков, взбудоражило общественность. Эксперты рассказали, чего стоит ждать от Украины и как такие «тайные» базы скажутся на ЛНР и ДНР.

Украинский политолог Олег Соскин, который был советником экс-президента Украины Леонида Кучмы, высказал свои предположения. Эксперт считает, что нынешний президент Петр Порошенко не готов проиграть грядущие выборы, хотя это уже очевидно.

Для того, чтобы «остаться у руля», утверждает политолог, глава Украины развяжет войну на территориях ЛНР и ДНР. Якобы, Порошенко спровоцирует «реальные» боевые действия, после чего он введет военное положение. Тогда ему не придется бороться с другими кандидатами на пост президента Украины, так как никто его в условиях войны переизбирать не станет.

Другие эксперты считают, что «тайные» военные базы для Украины не редкость. Такие специалисты указывают на отсутствие контроля за распространением оружия. Якобы, Киев не контролирует продажу танков и другой техники, поэтому купить в Украине такие машины – проще простого.

Между тем, ситуацию, возникшую после публикации ролика двух юных блогеров, уже прокомментировали в Минобороны Украины. Там сказали, что попавшие на видео танки не являются объектами военной базы. Власти Украины рассказывают, что блогеры забрались на территорию одного из предприятий Харькова. Однако, почему танки в таком большом количестве не охраняются – в Минобороны не пояснили.