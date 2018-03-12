Дворкович: стадионами ЧМ будут пользоваться футбольные клубы

Председатель организационного комитета "Россия-2018" рассказал о судьбе новых спортивных арен после завершения турнира. Все они найдут применение в российском спорте.

По словам Аркадия Дворковича, практически все стадионы, принимавшие матчи ЧМ-2018, передадут для тренировок профессиональным футбольным клубам. Исключение составят московские "Лужники" и сочинский "Фишт".

Стадион в Москве станет главным местом тренировок национальной сборной России. А "Фиштом" Аркадий Дворкович предлагает пользоваться в качестве спортивной базы для особенных мероприятий. В то же время эти арены играют важную роль в составе крупных спортивных парков.

Глава оргкомитета добавил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира в России построили много новых объектов инфраструктуры. Это кроме 12 стадионов и 64 тренировочных площадок. По его мнению, это может дать толчок для развития регионального туризма. Власти могут создавать в городах новые аэропорты. Дворкович также призвал задействовать все возможности на 100%. Например пускать детей тренироваться на площадках.