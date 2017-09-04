Королевская семья не захотела ехать в Россию на игры сборной Англии

Причина, по мнению эксперта Ричарда Фицуильямса, в напряжённых отношениях Британии с Москвой.

ЧМ-2018 проводится в России уже не первый день, и ряд специалистов называют его самым лучшим среди всех мероприятий такого рода. Однако члены королевской семьи Британии этого оценить не смогут. По словам Ричарда Фицуильямса, принц Уильям, возглавляющий футбольную ассоциацию, не хочет ехать в РФ даже в случае попадания сборной Англии в финал.

Британские футболисты не показывают очень качественную игру, однако шанс на успех всё равно имеется. Однако в любом случае поддерживать их будут обыкновенные фанаты, а не члены собственной монархии, у которых на страну-организатор мероприятия политическая обида. Реакция на такое самих футболистов не известна. Представители королевской семьи также пока не ответили на замечания со стороны Фицуильямса.