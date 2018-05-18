Депутат ВР: Власти Киева довели страну до обнищания

В этом виноваты реформы украинского правительства. Рабинович пришел к такому выводу во время интервью для одного из украинских телеканалов.

Как рассказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, его значительно шокировало то, что в ходе последних опросов выяснилось, что две трети украинцев не планируют отпуск, а также не надеются на то, что в ближайшие несколько лет смогут отправиться к морю. По его словам, даже в "обхаянном" украинскими политиками коммунизме такого не было, стабильно раз в год у человека был отпуск целый месяц. Рабинович отмечает, что если две трети украинцев не планируют отпуск, то политики довели страну до обнищания.

По словам депутата, правительство Украины часто попадалось на лжи, ведь по данным Госслужбы статистики, в стране едва ли не ежедневно растут цены, однако политики продолжают "крутить пластинку" и утверждать, что все хорошо. Рабинович не заметил удешевления ни на одном базаре, по его словам, люди уже не могут много чего себе позволить, потому властям Киева стоит прекратить говорить о процветании страны, которую они своими реформами довели до полного обнищания.