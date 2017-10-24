СМИ: новая война России страшнее Холодной войны СССР

У России нет настоящих союзников, поэтому она предрасположена к провокациям больше, чем СССР в период первой Холодной войны. «Новая война», которая ведется между Москвой и Западом, гораздо опаснее.

Как пишет журналист издания The National Interest Дейв Маджумдар, Путин смог удачно разыграть «слабую карту» в постсоветском «противостоянии» Западу. Теперь, утверждает он, Россия смогла противостоять США и порядку «международного либерализма».

Журналист утверждает, что «новая Холодная война» России страшнее, чем Холодная война СССР. Это он поясняет «неуверенностью и относительной слабостью» Москвы, которая уступает США и их союзникам.

Так, пишет издание, Россия, не имеющая реальных союзников, готова совершать провокационные действия больше, чем к их совершению был готов СССР во время Холодной войны. Журналист утверждает, что Россия склонна «импровизировать» в провокациях на международной арене. Это стало последствием того, что Белый дом расширил НАТО, но не смог интегрировать Россию в новую структуру.