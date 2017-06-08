Касильяс похвалил россиян за организацию ЧМ-2018 и поздравил российскую сборную

Футболист отметил потрясающий прием гостей чемпионата в России. Он дал комментарий журналистам на Красной площади в Москве.

Тренер сборной Испании не включил Икера Касильяса в заявку на участие в турнире. Вместо игры, спортсмен прилетел в Россию, чтобы открыть в столице Парк футбола ЧМ-2018. Испанский чемпион похвалил россиян и поблагодарил их за "отличную организацию" соревнований. Он подчеркнул, что рад находится в центре российской столицы и наблюдать, как хозяева радушно принимают болельщиков из других стран.

Икер Касильяс также поздравил сборную России с первыми победами и выходом в плей-офф. Он не исключает, что команда пробьется до самого финала, и желает ей больших достижений в этом году. Голкипер отметил: если решающая игра будет между сборными Испании и России, он будет болеть за соотечественников.