"Нафтогаз" указал на опасные последствия "Северного потока-2" из-за шантажа РФ

Запуск нового газопровода из России окажется катастрофой для экономики Евросоюза. Такой прогноз опубликовал Юрий Витренко, директор "Нафтогаза" по развитию бизнеса.

Эксперт указал на опасные последствия российского проекта на странице своего предприятия в Facebook. По его словам, отрицательный эффект от реализации "Северного потока-2" будет необратимым для европейского энергетического рынка. Ведь "Газпром" со временем уничтожит газовую конкуренцию в регионе и начнет диктовать свои условия путем экономического шантажа.

Юрий Витренко также осудил Германию за давление на Украину во время подписания договора по газу с РФ в 2009 году. Предприниматель утверждает, что немецкие политики не захотели вдаваться в детали и поверили россиянам на слово, дескать соглашение придерживается европейских стандартов.

Россия ведет трубопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. После завершения строительства, он соединит Россию и Германию без наземных посредников. Для реализации проекта "Газпрому" необходимо получить разрешение ряда стран, имеющих выход к Балтийскому морю. Свое согласие уже дали Швеция, Финляндия и сама Германия. В то же время "Северный поток - 2" не поддерживают прибалтийские страны, Польша и Украина. Последняя заинтересована в транзите газа из России исключительно по своей территории.