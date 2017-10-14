«Нужно лечиться от алкоголизма»: в Совфеде ответили на предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

По словам сенатора Совфеда Франца Клинцевича, актеру стоит быть аккуратнее в словах и поступках. Политик считает, что идея Ефремова должна вызвать подозрение у психиатров и психологов.

Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов высказался на счет Крыма и конфликта Украины с Россией. Актер предложил отдать мост Киеву, что вызвало весьма неоднозначную реакцию политиков и пользователей Сети.

Слова Ефремова решил прокомментировать и сенатор Совфеда Франц Клинцевич. Он отметил, что не хочет оскорбить артиста своим высказыванием, но советует ему лечиться от алкоголизма. Такое лечение, уверен Клинцевич, поможет Ефремову «трезво» оценить ситуацию и увидеть ее по-другому.

С негативным комментарием высказался и Владимир Бортко, который занимает пост зампреда комитета Госдумы РФ по культуре. По словам Бортко, слова Ефремова не стоит трактовать как «громкие высказывания». Его предложение является высказыванием артиста и не более. Политик не разделяет слова Ефремова и не может понять, зачем России так поступать. Бортко утверждает, что к предложению актера серьезно относиться «не стоит».