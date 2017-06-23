"Язык без костей": Азаров высмеял заявление Порошенко о строительстве моста через Дунай

Азаров заявил о том, что у украинского лидера "язык без костей", однако находятся еще люди, которые продолжают ему верить. Так экс-премьер-министр Украины отреагировал на обещания президента страны построить мост через Дунай.

Напомним, незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко сделал радостное заявление, что в скором времени в стране будет инициировано строительство моста через реку Дунай. Многие с воодушевлением восприняли данную новость, однако нашлись и скептики, которые давно уже перестали верить словам украинского президента.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оказался в числе последних и высмеял заявление Порошенко на своей странице в соцсети. По словам Азарова, многие так радуются обещаниям президента, однако никто так и не поинтересовался, почему за 4 года он не смог достроить Польский мост в Запорожье через Днепр. Азарову интересно, что мешало Порошенко в этом случае, а также то, что помешает при строительстве моста через Дунай.

В конце своего монолога экс-премьер отметил, что у Порошенко "язык без костей", однако люди почему-то продолжают ему верить.