Вице-премьер Крыма: власти Украины заявили о несуществующих проблемах моста

Дмитрий Полонский считает, что украинцы пытаются выдать желаемый негатив за существующий. Так он прокомментировал слова постпреда Петра Порошенко по АРК - Бориса Бабина.

Ранее украинский чиновник рассказал СМИ о серьезных транспортных проблемах, которыми Крымский мост угрожает России. По словам Бориса Бабина, объект весьма негативно отразится на торговом судоходстве. А любое происшествие с грузовым кораблем, пересекающим Керченский пролив, приведет к "необратимым последствиям". Какой конкретно вред мост может нанести торговым суднам - постоянный представитель не уточнил.

В ответ на это вице-премьер Крыма назвал автора высказывания "фэйковым руководителем несуществующего территориального образования". Дмитрий Полонский подчеркнул: вопреки заявлениям украинской власти, никаких проблем Крымский мост не создает. Напротив, успешно решает транспортные и логистические задачи.

На радиостанции Sputnik ситуацию вокруг объекта обсудил политолог Владимир Шаповалов. Он отметил, что мост демонстрирует технологическое превосходство России, а потому негативно воспринимается властями Украины. Кроме того, россияне довели строительство переправы до конца, чем дискредитировали различные заявления украинских экспертов.

По мнению Владимира Шаповалова, впредь Украина не сможет отказаться от заданного информационного курса и продолжит критиковать работу Крымского моста за счет различных "вбросов". Такими могут стать сообщения об угрозе разрушения штормами или незаконности постройки. По прогнозу политолога, могут появиться дальнейшие жалобы на убытки, которые понесла Украина.