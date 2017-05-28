Эксперт: Бензин должен стоить еще на 5 рублей дороже

Такое заявление во вторник, 29 мая, сделал президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил, что пока правительство решает вопросы по поводу снижения акцизов на бензин и дизельное топливо, цены будут стремительно ползти вверх.

Эксперт высказал свое мнение относительно всеобщего негодования по поводу роста цен на бензин и отметил, что в нынешних экономических условиях топливо должно стоить еще на 5 рублей дороже.

Баженов отметил, что пока анонсированные Минфином изменения не вступят в силу, то рост цен будет продолжаться. Он также не уверен в том, что решение Минфина как-то сможет повлиять на снижение цен на бензин и дизельное топливо, оно будет всего лишь сдерживающим фактором, чтобы уберечь от резкого роста.

По прогнозу Баженова, текущая экономическая ситуация в стране повысит стоимость топливо еще на 5 рублей, а если учитывать снижение акцизов, то на 3 рубля. Эксперт полагает, что рост цен на нефть и является тем основным фактором, который спровоцировал рост стоимости топлива.

Баженов не исключает возможности, что как только анонсированные правительством изменения вступят в силу, цены на бензин снизятся, ну а пока гражданам нужно всего лишь ждать.