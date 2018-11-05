Спасательные дроны смогут оказывать людям помощь при пожаре

Инновационное устройство разработано 6 студентами из университета Гуандун.

Изобретатели стали обладателями Золотой премии Pin Pin за дизайн. Разработчики пояснили, что их изделие окажет помощь при пожаре в высотных зданиях до подхода пожарных машин или же в случаях, когда к отрезанным огнём людям не сможет «дотянуться» лестница. Четыре спасательных дрона с натянутой сеткой будут служить погорельцам точкой «мягкой посадки» - беспилотники, поднявшись на требуемую высоту позволят людям прыгать на них, без опасения разбиться. Отмечается, что достаточно жёсткая сетка сделана из утолщённого слоя полиуретана и способна выдержать вес взрослого человека.

Дроны снабжены GPS, которое позволит самостоятельно вылетать к месту происшествия, не обращая внимания на дорожные пробки, которые часто не дают проехать пожарной машине. Кроме этого, беспилотники могут получать дополнительные сигналы на свои датчики и самостоятельно обнаруживать очаги наибольшей опасности для человека. Студенты-изобретатели планируют разработать дополнительные приложения, которые сделают работу беспилотных аппаратов ещё более эффективной.