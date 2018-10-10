Создатели Tekken 7 выпустили геймплейный ролик с Ниганом из "Ходячих мертвецов"

О появлении в Tekken 7 нового необычного игрового персонажа сообщили в августе – им стал Ниган из «Ходячих мертвецов». Теперь же разработчики игры представили геймплейный трейлер, посвящённый персонажу, решив повторить одну из сцен сериала.

В ролике авторы воссоздали запомнившуюся фанатам сцену из «Ходячих мертвецов» с гибелью одного из протагонистов сериала. Как и оригинальный Ниган, игровой персонаж пользуется бейсбольной битой Люсиль, только в этот раз его врагами стали герои Tekken 7. Когда именно появится новый боец в игре, пока не уточняется.

Кроме того, разработчики игры представили двух других уже знакомых игрокам персонажей Marduk и Armor King, которые появятся в игре 3 декабря. Уточняется, что они станут доступны владельцам второго сезонного пропуска к Tekken 7. Ранее в игру вернулись Анна Уильямс и Лей Улун. Появление других знакомых бойцов компания пока не анонсировала.

В октябре создатель серии легендарного файтинга Кацухиро Харада сообщил, что со дня выхода было продано три миллиона копий Tekken 7. В общей сумме было проданной 47 миллионов копий всех игр серии.