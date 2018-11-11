Пользователи жалуются, что MiUi 10 занимает слишком много памяти и ухудшило интерфейс

Последнее обновление MiUi снискало негативные отзывы, особенно со стороны обладателей более бюджетных версий Xiaomi.

В течение последних дней более бюджетные модели Xiaomi официально стали получать обновление до актуальной версии MiUi 10. Однако, всё не так радужно, так как на официальных форумах Xiaomi уже появились не слишком положительные комментарии. Многие пользователи заявляют, что для более старых версий обновление заняло больше памяти. Другим не по нраву пришёлся обновлённый интерфейс: «Мне пришлось полчаса подбирать себе тему, чтобы можно было разглядеть панель уведомлений. Кстати, теперь тем доступно стало ещё меньше», - возмутился один из обладателей модели Redmi 4A. Самые внимательные в коде обновления заметили слово «rolex», ранее отсутствовавшее в коде. К тому же, обладатели Redmi 4 пишут, что для них обновление пришло в виде бета-версии, а не глобальной стабильной.

Однако, несмотря на некоторые погрешности, Xiaomi всегда славились тем, что поддерживают даже устаревшую продукцию, а потому в ближайшие дни должна будет выйти и небольшая серия фиксов, которая сведёт все недовольства на нет.