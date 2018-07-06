В Японии стартуют Ultra HD-телетрансляции в формате 4К и 8К

Первый фильмом, который покажут в этом формате, будет «Космическая одиссея».

Практически жители Японии получили телевидение в формате кинотеатра. Как и было запланировано, в 10 часов утра по местному времени 1 декабря японские телевизионные сети начали транслировать каналы в формате 4K и 8K через спутник. В настоящее время это является единственным контентом с 22,2-канальным звуком. Сообщается, что Warner Bros. отсканировал оригинальные 70-миллиметровые негативы фильма «Космическая одиссея» специально для этой трансляции. Естественно, для инновационного формата требуются специальные приёмник и антенна.

В прошлом месяце Sharp начал продавать свои первые телевизоры с поддержкой Super Hi-Vision со встроенным тюнером за 6600 долларов. Для получения сигнала от тюнера к телевизору требуется подключение четырех кабелей HDMI, так как в новых телеприёмниках ещё не реализовано HDMI 2.1. Производители Японии говорят, что это будет мощным стимулом для развития Ultra HD, особенно в свете предстоящих Олимпийских игр, которые стартуют в 2020.