9 человек арестованы за воровство технологий Samsung

Они продавали данные нового изогнутого OLED-дисплея для сторонних поставщиков.

В этом преступлении оказались замешаны генеральный директор компании-поставщика Samsung и ещё 8 сотрудников этой фирмы. Они были арестованы за передачу сведений и документов, касающихся нового OLED-дисплея. Как отмечается, 9 человек получили за «слив» информации $13,8 миллиона Преступная группа долгое время охотилась за данными новой технологии, даже организовали подставную компанию для этого, после чего передали документы китайской компании. Помимо информации о дисплее, злоумышленники подозреваются в воровстве и продаже сведений о технологии Samsung «3D ламинирование».

Южнокорейский техногигант задействует огромные финансовые и человеческие ресурсы для новых разработок. Например, к созданию OLED-дисплея были привлечены 38 инженеров и вложено $134 миллиона. В заявлении Samsung Display сказано, что они шокированы результатами расследования, в то время, как конкуренты усиливают свое технологическое соперничество. Подобные действия нечистоплотных компаний могут разрушить производственную среду для изобретений и новых технологий.