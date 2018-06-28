Покупатели OnePlus 6T обнаружили неожиданный дефект

Производители прилагают максимальные усилия, чтобы гарантировать отсутствие проблем во время эксплуатации их продукции.

В любом смартфоне пользователи находят недостатки. Вот так в сентябре пожаловались на некорректную работу дисплея в Pocophone F1, а в скоро времени такая же проблема обнаружена и у топовой модели OnePlus 6T. Обладатели неожиданной дилеммы стали подавать жалобы на официальном форуме фирмы. В начале месяца это было всего несколько заявлений, сейчас же сообщения о помехах приобрели массовый характер.

От дефекта не помогают избавиться ни перезагрузка, ни полный сброс, ни даже перепрошивка. В некоторых случаях покупатели сталкиваются с пиксельной «волной», которая пробегает по всему экрану, сверху вниз сразу после разблокировки. На YouTubе даже появилось видео, где автор демонстрирует подобную проблему. Пользователи OnePlus 6T, которые столкнулись с проблемой, предполагают, что такая проблема может быть программного характера и её исправят в скором времени. В противном случае устройство обязаны поменять по гарантии.