Первый в мире телефон-блокчейн стал доступен покупателям за 66000 рублей

На данный момент телефон можно приобрести на сайте производителя.

Sirin Labs сообщала о разработках первого в мире блокчейн-смартфона. Однако его характеристики и предполагаемая цена оставались вопросом для экспертов. На прошедшей 29 ноября презентации в Барселоне представила новинку, рассказав о его достоинствах, и обозначив стоимость.

Основной пользой устройства является возможность долгосрочного хранения информации системы блокчейн, а также для совершения криптовалютных транзакций. Также производитель отмечает, что смартфон позволяет использовать множество баз данных.

В качестве процессора для устройства Sirin Labs выбрали Snapdragon 845. Объем внутренней памяти смартфона составил 128 гигабайт, а оперативной – 6. Телефон оснащён дисплеем с диагональю в 6 дюймов и разрешением сторон 18:9. Устройство обладает одной основной камерой в 12 Мп, и фронтальной с показателями в 8 Мп.

На данный момент телефон стал доступен покупателям только на сайте Sirin Labs c ценником в 999 долларов США, что примерно равняется 66000 рублей. Также производитель планирует открыть два магазина в Лондоне, а основной торговой площадкой должен стать Amazon.