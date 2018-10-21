LG переживает серьёзные проблемы на рынке смартфонов

Втянув своего же главного ТВ-директора, компания надеется решить проблему со своими смартфонами.

Корейского гиганта LG сотрясают необычные рокировки на директорских постах, а попутно открываются отделы по разработке робо-технологий и автономных видов транспорта. Однако, не стоит забывать о том, что в течение последних семи кварталов LG пришлось сильно уступить конкурентам на рынке смартфонов.

В надежде на восстановление было принято решение назначить директором отдела по разработке смартфонов директора отдела домашних развлечений Брайана Квона, благодаря которому весь мир узнал о передовых телевизорах LG. В результате этого текущий директор подразделения смартфонов (Хван Чон-хван) будет вынужден переключить всё внимание на Офис развития конвергентного бизнеса, в то время как на Квона, помимо управления отделом домашних развлечений, будут повешены и обязанности Чон-хвана в области смартфонов.

Стоит подметить, что LG обрела мировой вес прежде всего благодаря домашней технике. А, как уже было выше указано, компания сейчас во всю занимается разработкой автономных средств передвижения под управлением ИИ. Получившиеся в результате роботы уже успешно себя проявляют в корейских аэропортах и супермакетах, а также LG планирует совместно с Mercedes запустить новую линейку автономных автомобилей. Эксперты считают, что компании стоило бы слегка умерить свой пыл на рынке смартфонов и сфокусироваться на том, что у неё получается лучше других.