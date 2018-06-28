Facebook работает над блокировкой комментариев по ключевым словам

Социальная сеть старается всячески бороться с новыми поводами для скандалов.

Facebook является не только популярной платформой для общения, но и средой для распространения неверной информации и оскорблений. Из-за этого социальную сеть часто связывают со скандалами, которые вредят репутации. Представители Facebook сообщили, что на данный момент работают над рядом функций. Ключевой особенностью готовящихся обновлений станет возможность блокировки комментариев по ключевым словам.

Подобная функция уже давно присутствует в Instagram, однако в Facebook долгое время была только защита от спама. После нововведения пользователи смогут определять, какие слова или словосочетания нельзя писать в комментариях. Также в список можно добавить нежелательные эмодзи, что поможет эффективно управлять сообщениями от друзей и посторонних лиц. Однако эксперты отмечают, что многие пользователи обходят подобные запреты в других социальных сетях используя запрещённые слова на другом языке.