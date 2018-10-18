Юристы готовят иск в отношении Bethesda Softworks, отказавшейся возвращать пользователям деньги за игру

Американское юридическое агентство Miglaccio & Rathod LLP готовит групповой судебный иск против компании Bethesda Softworks из-за отказа студии возвращать деньги пользователям, купившим Fallout 76.

Многие геймеры, успевшие сыграть в Fallout 76 после её выхода, остались настолько недовольны качеством игры, что решили потребовать вернуть потраченные на неё средства. Своё решение пользователи объяснили большим количеством ошибок, которые исчезнут только с выходом обновления.

Кому-то повезло получить средства назад, но не всем. Компания либо игнорировала просьбы, либо отвечала прямым отказом, указывая на официальное положение пользования продуктом, который устанавливает, что пользователи, скачавшие игру, не могут осуществить возврат. Разработчики заявили, что знают о недовольстве и критике в их адрес и принесли извинения игровому сообществу за молчание. Они добавили, что будут работать над обновлениями, которые помогли бы исправить ошибки.

О своём намерении подготовить иск против студии агентство Migliaccio & Rathod LLP сообщило в социальных сетях и призвало всех пострадавших связаться с ними. Пока что никаких доказательств расследования фирма не предоставила, и её действия ограничиваются публикациями на сайте. Однако пользователи не теряют надежды, что юристы доведут дело до конца.

Геймеры негативно отнеслись к игре ещё на стадии релиза проекта. Причиной недовольства стали многочисленные «багги» и слабая оптимизация.

Ранее Пит Хайнс, один из ведущих менеджеров Bethesda Softworks рассказал, что компании пришлось раньше анонсировать Starfield и The Elder Scrolls VI, чтобы успокоить поклонников серии и показать «маршрут» студии на ближайшее время.