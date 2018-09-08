Fortnite показала 60 FPS на последних версиях iPhone

Игра тестировалась на моделях XS и XR.

Fortnite стала одной из самых популярных игр в 2018 году. Повышенный интерес со стороны игроков заставил разработчиков позаботиться об их удобстве, и выпустить приложение для iPhone и Android. У любителей игры сомнения вызывала её работоспособность на мобильных устройствах, однако Fortnite смогла показать впечатляющие результаты на смартфонах Apple.

Производители смогли достичь 60 FPS, при этом показатель оказался намного выше, чем у конкурентов iPhone. Телефоны с операционной системой Android и Nintendo Switch оказались менее результативными. Однако, стоит отметить, что iPhone XS, на котором тестировалась игра стоит больше, чем множество других мобильных устройств последних версий, позволяющих запустить Fortnite. Благодаря мощному процессору телефон от Apple позволяет сделать игру плавной и удобной. С подобной частотой Fortnite также запускается на игровых консолях Xbox и PlayStation 4.