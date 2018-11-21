Компания Mail.ru Group начала разработку собственного голосового помощника

В настоящий момент команда разработчиков из холдинга пишет программу для нового голосового помощника - «Маруси».

Вице-президент компании сообщает, что разрабатывается не только помощник, но и платформа с навыками, которой он будет обладать.

Ещё неизвестно — останется ли при релизе рабочее имя «Маруся» или же помощнику будет дано новое креативное название.

Помимо этого компания Мэйл.ру Групп разрабатывает колонку — домашнего помощника собственного производства.

Напомним, что первым голосовым помощником, созданным в России, являлась Алиса — продукт Компании Яндекс, выпущенный в мае 2017 года.

Её алгоритм работы использует нейронные сети, что позволяет ей «додумывать» фразы и «импровизировать» с ответами, которые она даёт на запросы пользователей.