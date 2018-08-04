iPhone XR стал доступнее на 7000 рублей

Компания Apple развернула кампанию по увеличению продаж своей новой продукции, связанную со снижением спроса на их новые смартфоны. В частности, под акции компании попадёт «бюджентый» смартфон iPhone XR.

Кампания по субсидированию операторов, которые будут предлагать покупателям продукцию компании со скидкой, развернулась пока только в Японии. Крупнейший в стране оператор мобильной связи предлагает iPhone XR за 24000 йен, вместо изначальных 32000. В акцию входит заключение двухлетнего договора на использование услуг оператора, который обойдётся в 7000 йен.

В пересчёте на российские рубли, самый бюджетный смартфон Apple обойдётся покупателю в 14000 рублей.